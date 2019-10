A luz de Péricles

Miriam Gimenes



17/10/2019 | 07:00



A Arena Fonte Nova, em Salvador, foi palco de um grande ‘clássico’ no último dia 6 de julho. Não se tratou, no entanto, de nenhuma partida dos times baianos, que costuma levar milhares de pessoas para as arquibancadas locais. O evento em questão foi a gravação do DVD Mensageiro do Amor, do cantor e compositor andreense Péricles, cuja primeira parte acaba de ser lançada no seu canal do YouTube e nas plataformas de streaming. No coro especial, mais de 30 mil vozes.

“Este é um dos momentos mais alegres e felizes da minha carreira, estou muito satisfeito. O meu momento profissional não poderia ser melhor”, confessa o sambista, que também concorre ao Grammy Latino 2019, na categoria melhor álbum de samba/pagode com Em Sua Direção, de 2018. O resultado será conhecido no dia 14 de novembro. “Só de estar nesta disputa já me sinto um vitorioso, porque tem tanta gente boa... Monarco (com De Todos Os Tempos), Mart’nalia (Mart’nália Canta Vinicius de Moraes), e tantos outros”, comemora.

O DVD em questão mostra a maturidade artística alcançada por Péricles, que começou sua carreira há 33 anos, no grupo Exaltasamba, que nasceu no Grande ABC. Assumiu a carreira solo em 2012 e, há quase dois anos, tomou as rédeas de seu trabalho e fundou a Faria’s Produções, quando se tornou seu próprio empresário. “Estou colhendo muitos bons resultados nos últimos dois anos. O diferencial agora é que tenho a liberdade de escolher o que quero e que não quero efetivamente para a minha carreira. A responsabilidade é grande, mas é compensador.” Se é. Ele já reúne 100 milhões de visualizações no YouTube, 500 mil inscritos no seu canal oficial, 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 19 CD’s e seis DVD’s e mais de 15 milhões de discos vendidos.

E este crescimento profissional do andreense poderá ser sentido nas músicas que compõem o trabalho em audiovisual, dirigido por Lázaro Ramos e que contou com participações especiais: Jeniffer Nascimento, Jorge Vercillo, Tiie e Xanddy, da banda Harmonia do Samba. Nele, Péricles refaz toda essa trajetória construida em mais de três décadas, com destaque para as composições solo.

“Cantamos as músicas que estão na boca da galera, como Logo de Manhã, mas também vou lembrar passagens importantes da minha história, as canções do tempo do Exalta.” Entre as nove ineditas estão Casal Maluco, Ele e Ela, Hawaii e Noite Perfeita e uma versão exclusiva de Ebony and Ivory, lançada recentemente e eleita por ele como um momento especial da gravação. “Falar de união, falar que nós todos somos iguais, não é a cor da pele, não é nacionalidade... nada disso nos diferencia, nós somos exatamente iguais e queremos as mesmas coisas. E através dessa música, naquele momento onde todo mundo acendeu as luzes dos celulares, foi feito um efeito bacana.” Ao todo foram captadas 26 faixas e, dessas, 13 estarão disponíveis na Parte 1. A segunda fase do projeto será disponibilizada para o público em novembro.

E qual seu sonho? “Ganhar o Grammy, ser um bom pai, esperar a Maria Helena (ele, que já é pai de Lucas, com 26 anos, está ansioso para chegada da filha, que está para nascer) e fazer a galera se divertir.” Que assim seja.