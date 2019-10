Da Redação, com assessoria



16/10/2019 | 10:18

A Samsung foi a marca de celular mais procurada em setembro no Zoom, plataforma de comércio eletrônico. A fabricante sul-coreana emplacou seis modelos da linha Galaxy no Top 10 mais buscados no mês. Apesar do sucesso, o posto de smartphone mais procurado ficou para o Redmi Note 7, da Xiaomi. Na galeria, você confere a lista completa, bem como o preço médio de cada aparelho.



















