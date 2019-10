PT consolida Bete Siraque como prefeiturável

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



16/10/2019 | 07:00



Na mesma data em que o ex-prefeito João Avamileno formalizou sua saída do partido, o PT de Santo André consolidou na noite de ontem a pré-candidatura da vereadora Bete Siraque ao Paço na eleição de 2020. Era o último dia do prazo de inscrições para concorrer internamente à vaga ao pleito majoritário. Com a desfiliação também do militante Erick Eloi, que se colocava como postulante e era apoiado por Avamileno, o credenciamento da parlamentar foi o único a ser efetivado junto ao diretório.

Durante ato em que a executiva municipal anunciou o nome de Bete à condição de prefeiturável, na sede do PT andreense, os dirigentes da sigla tentaram minimizar as dissidências. “Essa pré-candidatura se dá num processo de construção. (No partido) Sempre tem um ou outro (que discorda), (mas) não podemos deixar manchar pela saída de alguns companheiros descontentes. Vi que teve fala de falta de espaço. Isso não é verdade, é balela, conversa fiada. Estou doido para saber os (reais) motivos”, afirmou José Paulo Nogueira, presidente local da legenda até dezembro.

Bete está no segundo mandato na Câmara. A vereadora será lançada candidata a prefeita depois de reviravoltas internas. Ela chegou a sinalizar internamente que retiraria o nome da disputa em apoio à pré-candidatura do também parlamentar Eduardo Leite, que nutria suporte do presidente estadual do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho. Contudo, ele recuou da iniciativa e retribuiu a postura em adesão à colega de Legislativo. A parlamentar é mulher do ex-deputado Vanderlei Siraque (PCdoB), curiosamente candidato à Prefeitura pelo partido na eleição de 2008, com bênçãos do então prefeito Avamileno – saiu derrotado, após quase vencer no primeiro turno.

Siraque usou a palavra no ato para defender que haja frente de esquerda que possa brigar no pleito de sucessão do prefeito Paulo Serra (PSDB). O encontro reuniu cerca de 80 pessoas, entre elas o ex-prefeito Carlos Grana (PT), que tem sido sondado para ser candidato à vereança, o ex-deputado Luiz Turno e os vereadores Eduardo Leite e Willians Bezerra. Chamou a atenção, no entanto, as ausências dos parlamentares Alemão Duarte e Luiz Alberto – eles apoiavam a pré-candidatura de Eloi.

Ex-professora da rede municipal, a vereadora falou em retomar experiências das cinco gestões petistas na cidade, como Orçamento Participativo, citando que o revés de 2016, com Grana, se deu por “problema conjuntural” no País. Segundo ela, pré-candidatura de mulher “é simbólica”. “Chegou a hora de termos prefeita eleita. Vamos discutir políticas que olhem para as mulheres, temos condições de fazer diferente, ser a tônica do governo, retomar Secretaria das Mulheres, que foi extinta. Tenho couro duro para enfrentar essa caminhada.”