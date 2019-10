São Bernardo ganha COI

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



15/10/2019 | 14:37



Em solenidade realizada nesta manhã, o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Bernardo inauguraram o COI (Centro de Operações Integradas) no Centro da cidade. O local abriga o 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), a primeira unidade da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais), a GCM (Guarda Civil Municipal), a Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso, a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), e a Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações e Crimes contra o Meio Ambiente).

Governador do Estado, João Doria (PSDB) destacou que a integração entre as policias já existe na prática, porém, esta inauguração consagra o trabalho conjunto. “Essa é a primeira unidade completa do COI em São Paulo e reúne diversos serviços de atendimento à população”, afirmou.

Orlando Morando (PSDB), prefeito de São Bernardo, salientou que a prefeitura tem a “obrigação de ajudar na segurança pública”, ainda que a lei determine que este setor é obrigação estadual. “Os problemas estão na cidade e não no Palácio dos Bandeirantes. A segurança pública é um clamor da população e ninguém está imune”, completou.

O prédio tem 2 mil metros quadrados, aproximadamente. As instalações incluem acesso às 673 câmeras instaladas no município, sendo 400 de trânsito e 273 do Detecta, sistema de monitoramento inteligente do governo estadual. O investimento foi de R$ 3 milhões.