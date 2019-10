Juros têm ajuste de alta com crise política e dólar

15/10/2019 | 10:12



Os juros futuros começaram a sessão estáveis, mas foram ganhando força, acompanhando o movimento do dólar. Segundo José Raymundo Faria Junior, sócio-diretor da Wagner Investimentos, a notícia sobre a operação da Polícia Federal, com busca e apreensão em endereço ligado ao deputado federal e presidente do PSL, Luciano Bivar, num momento de crise entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro, favorece uma correção técnica das taxas. "Acho que a notícia é o gerador da correção técnica, mas isto não deve implicar em mudança de viés de queda dos juros", explica.

Às 10h05, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,610%, na máxima, de 4,567% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2023 marcava 5,62%, na máxima, de 5,55%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 6,31%, de 6,24% no ajuste anterior.