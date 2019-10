Peças tratam de oprimidos e opressores

Vinícius Castelli



15/10/2019 | 07:03



A agenda teatral do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149) oferece duas opções nesta semana, com temáticas distintas, mas que giram, de certa forma, sobre a mesa reflexão: a relação entre opressor e oprimido. A primeira opção, quinta e sexta, a partir das 20h, é a obra As Criadas, direção assinada por Eduardo Tolentino de Araújo, e com elenco que conta com Clara Carvalho, Mariana Muniz e Chris Couto.

Com texto do francês Jean Genet (1910-1986), a obra conta das irmãs Clara, que trabalham como empregadas em apartamento de luxo de uma madame por quem sentem, ao mesmo tempo, ódio e adoração. As duas planejam a morte da patroa e acabam fazendo com que o amante da mulher vá para a prisão. Segundo o diretor, a peça, inspirada em caso real em que duas irmãs mataram a patroa e a filha, trata da revolta pelo rancor e de como as pessoas lidam com situações opressivas.

O outro espetáculo, A Barragem de Santa Luzia, da companhia Entre o Trem e a Plataforma, pode ser conferido sábado, às 20h, e domingo, a partir das 19h. Com dramaturgia e direção de Rudifran Pompeu, a obra conta o drama de Maria Flor (Nataly Cavalcantti), que está perto de perder sua casa por causa do rompimento da barragem de Santa Luzia. Tudo acontece no momento em que a energia elétrica chega para a população.

Ela se recusa a deixar o espaço e constrói um soldado com o barro de seu quintal. Por meio de fábula, o texto faz refletir sobre o apagamento da memória e passado dos povos ribeirinhos.

A entrada é gratuita para ambos os espetáculos e os ingressos devem ser retirados no local uma hora antes do evento.