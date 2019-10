Para MP, Suzantur pode responder criminalmente

Junior Carvalho



12/10/2019 | 06:22



O Ministério Público de São Paulo afirmou que a Suzantur, concessionária do transporte público em Mauá, poderá responder cível e criminalmente por mentir em inquérito do qual é alvo. O Diário revelou no dia 6 que a empresa prestou informação falsa ao MP ao negar elo com outra firma, a que gerencia a bilhetagem eletrônica dos coletivos.

O MP ponderou que é “prematuro afirmar se houve ou não prestação de informação falsa por parte dos representantes da Suzantur”, mas ressaltou que, se ficar comprovado que a companhia mentiu nos autos do inquérito, a empresa responderá pelas “sanções da Lei de Improbidade Administrativa, inclusive na seara criminal”.

O Diário mostrou que, a despeito de a própria Suzantur considerar a empresa Bus Fácil Tecnologia e Serviços, responsável pela bilhetagem eletrônica, como integrante do Grupo Suzantur, os representantes legais da firma de Claudinei Brogliato prestaram informação contrária ao MP de Mauá, onde tramita inquérito que apura possíveis irregularidades cometidas pela companhia na gestão dos coletivos.

Em suas alegações oficiais à promotoria, os advogados da Suzantur declararam que “a Bus Fácil não pertence ao Grupo Suzantur, até porque não há nenhum ‘Grupo Suzantur’, mas uma única empresa que presta serviços de transporte político urbano”. O documento foi assinado pelos advogados Daniel Brajal Veiga e Mariana Melo de Pavoni, do escritório Amaral Veiga Advogados.

Contudo, os sites oficiais da própria Suzantur e de outras firmas ligadas à companhia afirmam o contrário: “Criada em 2015, a Bus Fácil é uma empresa especializada na gestão de bilhetagem eletrônica e prestação de serviço do Grupo Suzantur”. Essa descrição está em pelo menos três sites: no portal do cartão SIM (Sistema Integrado Mauá), vale-transporte eletrônico (www.cartaosimmaua.com.br); no da Bus Fácil (busfacil.net.br) e no da Suzantur de São Carlos, cidade do Interior em que a empresa também opera (www.suzantursc.com.br).

O elo entre a Suzantur e a Bus Fácil também é confirmado pelo fato de as duas empresas terem o mesmo dono: Claudinei Brogliato, segundo dados da Junta Comercial paulista. O empresário divide as gestões tanto da Suzantur quanto da Bus Fácil com Mirtes Donizeti Campos.

O MP evidenciou que está sob posse dessas informações das duas empresas. A promotoria argumentou que Brogliato assumiu a condição de sócio-administrador da Suzantur apenas em maio de 2014. O inquérito civil do qual a empresa é alvo no MP de Mauá, porém, foi aberto quatro anos depois, em janeiro de 2018.



REPRESENTAÇÃO

Autor da denúncia que levou o MP a instaurar inquérito para investigar irregularidades da Suzantur, o vereador Manoel Lopes (DEM) protocolou outra representação, na terça-feira, pedindo que o MP junte no processo as informações reveladas pelo Diário sobre a prestação de informação falsa.