Friends ganha aplicativo de celular para celebrar 25 anos de episódio piloto

10/10/2019 | 14:48

A série Friends completou 25 anos desde que o episódio piloto foi ao ar, no último 22 de setembro. Em celebração a data, a Warner Bros. lançou o aplicativo Friends 25. Gratuito e disponível para Android e iOS, reúne jogos de perguntas e respostas, papéis de parede exclusivos, adesivos para fotos, e filtros 3D em realidade aumentada baseados na série que conquistou milhões de fãs com seus episódios curtos e divertidos.

Inclusive, não foram poucos os momentos e episódios marcantes de Friends. O nascimento do Ben, o casamento entre Monica e Chandler, a visita dos amigos aos cassinos de Las Vegas – que fez os espectadores desejarem uma experiência semelhante, embora os brasileiros só possam vivê-la em um dos cassinos online seguros da internet – e diversos outros que você deve guardar com carinho.

E, para celebrar a data ainda mais, você confere o que os astros de Friends estão fazendo atualmente:

David Schwimmer (Ross Geller)

Após viver o excêntrico Ross Geller – amado por alguns e odiado por outros – David Schwimmer não participou de muitos outros grandes projetos. Seus papéis mais marcantes desde então foram em Madagascar, quando dublou a girafa Melman, e na antologia criminal The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, em que interpretou o advogado Robert Kardashian. Mais recentemente, participou do revival de outra sitcom famosa, Will & Grace.

Jennifer Aniston (Rachel Green)

É considera a atriz mais bem-sucedida entre o sexteto principal. Após sua passagem pela série, ela emplacou sua carreira em Hollywood fazendo comédias românticas. Dentre os seus trabalhos mais marcantes estão: Marley e Eu e Esposa de Mentirinha. Em breve, Jennifer Aniston volta à TV em The Morning Show, uma das apostas do serviço de streaming da Apple.

Matthew Perry (Chandler Bing)

O ator sempre enfrentou problemas em sua carreira e vida pessoal devido a sua dependência química. Ainda que seja comum a afirmação de que ele teve dificuldades em alavancar sua carreira após a série, a verdade é que ele coleciona trabalhos em seu currículo, tendo estrelado as séries The Odd Couple e Go On. Além disso, Perry também teve participações marcantes em outras produções, como a elogiada The Good Wife e, mais recentemente, em seu spin-off The Good Fight.

Courteney Cox (Monica Geller)

Courteney Cox conseguiu estabelecer uma carreira relativamente estável em Hollywood. Atualmente, ela é produtora da Coquette Productions, empresa formada com seu ex-marido, David Arquette, e também adicionou outros trabalhos em seu currículo como atriz. Na TV, seu maior sucesso após Friends foi com a série Cougar Town, que durou seis temporadas.

Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)

Ainda que nunca tenha conseguido apagar completamente a imagem construída por seu Joey Tribbiani, o ator conseguiu adicionar bons trabalhos ao seu currículo após o final da série. Depois de fracassar com a série Joey, spin-off de Friends, o LeBlanc interpretou uma versão distorcida de si mesmo em Episodes e, atualmente, é a estrela principal de Man with a Plan, que está indo para sua quarta temporada.

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

Lisa Kudrow pode não ser a atriz que conquistou os papéis mais importantes dentre o sexteto principal, mas é sem dúvida uma das que mais trabalhou após o fim da série. Seus trabalhos mais marcantes desde então foram na série Web Therapy, que criou e estrelou, e em The Comeback. Recentemente, Kudrow assinou com a Amazon para estrelar a comédia Good People.

