WhatsApp testa ferramenta de auto-destruição de mensagens

Beatriz Ceschim



08/10/2019 | 13:48

De acordo com o WABetaInfo, o WhatsApp está testando uma nova ferramenta na sua próxima atualização para Android. O dispositivo permitirá a auto-destruição de mensagens. O usuário poderá selecionar um horário para que os conteúdos sejam apagados. Por enquanto, as opções de timer para excluir as mensagens são de cinco segundos ou uma hora.

Essa ferramenta é vantajosa para pessoas que conversam sobre assuntos sensíveis e não querem deixar as mensagens disponíveis para sempre. A opção de “auto-destruição” ainda não está disponível e o WhatsApp ainda não deu nenhum detalhe sobre o novo serviço.

Para os usuários do WhatsApp que curtem muito memes, descubram na galeria a origem das imagens mais amadas pela internet.