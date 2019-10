Obituário - 7 de outubro de 2019

Do Diário do Grande ABC



07/10/2019



Segunda-feira, 7 de outubro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 4 de outubro

Ináh Virginia Alves, 89. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rilma Trezena Patu, 80. Natural de Sertânia (PE). Residia no Centro de Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Luiz Álvares, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marlene Teresinha Perobelli Erbert, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Terapeuta. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Altamir Antônio Sant’Ana, 65. Natural de Pederneiras (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal de Pederneiras (SP).

José Donizete Barbosa, 63. Natural de Bauru (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zenaide Maria da Silva, 62. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Municipal do Tanquinho, em Senhor do Bonfim (BA).



Santo André, sábado, dia 5 de outubro

Quitéria Francisca Adabo, 108. Natural de São Caetano (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Teixeira, 98. Natural de Capivari (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Crematório Memorial de Santos (SP).

Manoel Gomes de Sousa, 95. Natural de Presidente Jânio Quadros (BA). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jeronima Lopes Delvéquio, 92. Natural de Duartina (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 5. Memorial Phoenix.

Odaliza Lanfranchi Resende, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Brasílio Machado, em São Paulo (SP). Dia 5, em Santo André. Cemitério da Consolação, em São Paulo (SP).

Valentim Melito, 84. Natural de Bocaina (SP). Residia no Jardim Monte Líbano, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aparecida Vicente Ramos, 83. Natural de Bom Repouso (MG). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Maria de Brito, 82. Natural de Porteirinha (MG). Residia no Jardim Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ramiro Moreira, 81. Natural de Abatiá (PR). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Lázaro Ferreira, 78. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Luiz Cestari, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosemberg dos Santos, 75. Natural de Arceburgo (MG). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Garcia Ledesma, 73. Natural de Piquerobi (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Iraci Aparecida de Souza, 65. Natural de Bataguassu (MS). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Aparecida de Sena Oliveira, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Maria Izabel Garcia Fuentesal, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bianca da Silva Macedo, 29. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Balconista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 2 de outubro

Dalvina Targon Menoti, 94. Natural de Jardinópolis (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Gilberto Pereira de Alencar, 80. Natural de Assaré (CE). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Isabel de Campos Soares, 77. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Carlos Alberto Silva, 76. Natural de Fortaleza (CE). Residia no bairro Suíço, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Élio Vieira Dias, 62. Natural de Presidente Jânio Quadros (BA). Residia em Itaquaquecetuba (SP). Dia 2. Cemitério Caminho do Céu, em São Paulo.



São Bernardo, quinta-feira, dia 3 de outubro

Sebastião Petronilho, 94. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Raimunda Rosa Jimenez, 93. Natural de Ibiassucê (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria Garrido Duran, 82. Natural de Sertãozinho (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Maria José Alves Fontana, 76. Natural de Baturité (CE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Maria Helena Wolf Rielo, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Tereza de Jesus Santos, 71. Natural de Belo Campo (BA). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Antonio Pereira Rodrigues, 69. Natural de Diamantina MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.

Sebastião do Carmo Ferreira, 68. Natural de Simonesia (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.

Raimunda Figueiredo de Carvalho, 61. Natural de Curimata (PI). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.

Solange do Nascimento Dantas, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 4 de outubro

João Moreira da Silva, 80. Natural de Carius (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Ivone Mossa Rodrigues, 80. Natural de Salto (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Sérgio Masini, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

José Tomaz da Silva, 72. Natural de Pratápolis (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 5 de outubro

José Luis da Silva Filho, 51. Natural de Orobo (PE). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Itelvina de Lima Braggion, 101. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Tereza de Jesus Giacomine, 92. Natural de Viradouro (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 2. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Neves, 86. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 2 de outubro

Quirino Palmeira, 78. Natural do Rio de Janeiro (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 2, em São Bernardo. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 4 de outubro

Valdemar Batista de Almeida, 78. Natural do Estado de Sergipe. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Sebastião José da Silva, 67. Natural de São Joaquim do Monte (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Maria da Consolação Machado, 60. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Luciano Soares Santana, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 5 de outubro

Luiza Soares, 91. Natural de Caririaçu (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Sonia Maria Coppola Damasceno, 71. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério Municipal.

Luis Fernando Bedeschi, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Santa Cândida, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Eraldo Fernandes da Silva, 63. Natural de Taquarana (AL). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.

Marli da Conceição Barroso, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Rafael Pereira da Silva, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.



M A U Á

Benedita Garcia, 85. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Thereza Longo Fuda, 81. Natural de Mirassol (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 5, em Diadema. Vale dos Pinheirais.