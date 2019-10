Anitta se apresenta três vezes no Rock in Rio e diz: Meu sonho era ter o funk reconhecido

06/10/2019 | 11:11



A noite de sábado, dia 5, foi difícil para os haters de Anitta! Anos depois de dizer que sonhava com se apresentar no Rock in Rio, ela se apresentou não uma, mas três vezes no festival. Primeiro, ela subiu ao Palco Mundo, onde apresentou todos os seus maiores hits, começando por Show das Poderosas. A cantora trocou três vezes de roupa e foi ovacionada pelo público.

Ela cantou muitas parcerias, incluindo Sua Cara e Loka, feita com hoje possíveis desafetos, Pabllo Vittar e Simone e Simaria.

Anitta fez até um discurso no meio do show:

Eu quero muito agradecer a todos vocês, porque vocês me colocaram aqui hoje. Se eu fosse contar pra vocês tudo que aconteceu na minha história nesse momento, talvez vocês nem acreditassem, às vezes nem eu acredito. E de verdade, só quero agradecer. A gente que é artista sempre tem que agradecer a todo mundo pra ninguém falar que a gente não é humilde, mas hoje queria muito agradecer a mim, porque eu não desisti. Vocês sabem que agradeço muito vocês sempre, mas hoje queria agradecer a mim.

Depois, ela subiu no Palco Mundo de novo, para cantar com o Black Eyed Peas. Com eles, ela cantou duas músicas, a clássica Don't Lie, e eXplosion, lançamento seu em parceria com o BEP.

Por fim, ela ainda deu uma canja no lounge de um dos patrocinadores do evento.

Em conversa com o jornal O Globo, ela entregou:

- Todo o meu trabalho foi para chegar nesse nível e poder quebrar barreiras e preconceitos. Eu não faço nada pensando só nas minhas conquistas, meu sonho era ter o funk reconhecido.

E ainda rebateu quem afirmou que ela usou playback:

- Quando é um show que tem muita dança, muita coreografia, são gravadas vozes de apoio. Não tem como você fazer uma hora dançando sem parar, como é o meu set, sem esse recurso. Então em alguns momentos eu tenho essas vozes de apoio e em outro eu canto solo. Faz parte do meu show e é isso aí, a galera que entenda.

Entendeu?