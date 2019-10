Dramas e alegrias para crescer

Luís Felipe Soares

06/10/2019



O colégio pode se transformar em um complexo universo. Há compromissos, deveres, responsabilidades, desafios, alegrias, tristezas, tensão, diversão e paixões. A adolescência potencializa todos os acontecimentos, ainda mais quando se chega a um novo local. É o caso de Rosa e Leo, que são recém-chegados à Escola Integrada Rebouças e terão suas vidas agitadas em diferentes aspectos. Ao público, só resta comprar o ingresso e comer a pipoca enquanto acompanha a história da dupla em Ela Disse, Ele Disse, em cartaz nos cinemas da região desde quinta-feira e pronto para atrair o público teen.

Inspirado em livro de mesmo nome, o longa-metragem transporta para a telona a brincadeira do título: os dois lados da moeda de um drama romântico cômico. Os protagonistas são diferentes em vários aspectos, mas parece que certos pontos em comum são capazes de fazê-los perceber que a atenção de um pelo outro é maior do que o normal. Dentro desse cenário, Rosa (Duda Matte) é estudiosa e pontual, com Leo (Marcus Bessa) sempre se atrasando para os compromissos e sem medo de se enturmar.

“Mudei de escola minha vida inteira. Diferentemente da Rosa, sou mais extrovertida e conseguia fazer muitos amigos rápido”, conta Duda. “O Leo topa tudo para todas as horas e, no primeiro dia de aula, sempre fui tímido. Fiz teatro justamente para perder a timidez. Ficava mais de canto, enquanto o Leo já tentava conversar”, diz Bessa. Detalhe que os atores já se conheciam por causa de trabalho em conjunto na novela Carinha de Anjo, exibida no SBT entre 2016 e 2018.

O destino dos jovens os coloca no mesmo colégio, onde a popular Julia (Maisa Silva, de São Bernardo, em sua primeira ‘vilã’ nos cinemas) é a grande estrela do local e vive a se meter na vida dos colegas. Claro que os novatos também entram na sua mira, assim como no caminho de Rafa Confusão (Matheus Lustosa). “Quando você muda (de escola), você não faz parte do que o pessoal já viveu. É preciso criar coisas a partir daquele momento. E a primeira impressão conta demais”, comenta Maisa, que abusa de sotaque carioca para montar sua versão em carne e osso da antagonista internética.

Segunda a diretora Claudia Castro, filmes como D.U.F.F. – Você Conhece, Tem Ou É (2015) e Para Todos os Garotos que Já Amei (2018) serviram de referência para o desenvolvimento do projeto nacional. Temas como amizade, empatia, mentiras, bullying e os altos e baixos do primeiro amor surgem em meio aos acontecimentos de Ela Disse, Ele Disse. Não que o filme apareça como fonte de referência para que os jovens espectadores aprendam a lidar com esses fatos na vida real, mas serve para possíveis reflexões sofre a adolescência em seu momento mais feliz e cruel.

Livro nacional serve de base para história

O mais novo filme teen brasileiro leva às telonas história presente em publicação literária homônima. Trata-se de Ela Disse, Ele Disse (Editora Rocco, 192 páginas), disponível em edição física convencional (R$ 27,50, em média) e no formato em e-book (R$ 18, em média) para leitura digital.

Lançado em 2010, o livro é assinado pela escritora Thalita Rebouças, 44 anos. A carreira da carioca é marcada por foco no desenvolvimento de obras voltadas para o público infantojuvenil, casos de Uma Fada Veio Me Visitar, Tudo Por Um Popstar e Fala Sério, Mãe!, todos tendo inspirados filmes nos últimos anos. Suas obras se mostraram populares o bastante para abrir nicho dentro do cinema brasileiro voltado para o público jovem.