Justin e Hailey Bieber usam joias avaliadas em três milhões de reais em casamento

03/10/2019 | 13:10



Justin e Hailey Bieber foram bastante discretos em sua cerimônia de casamento. Entretanto, nas fotos publicadas nas redes sociais, o casal ostentou bastante - mesmo sem querer! Segundo informações do site Daily Mail, as joias usadas nos cliques compartilhados nos perfis dos pombinhos no Instagram custam, ao todo, 750 mil dólares, o equivalente a três milhões de reais! Uma bagatela, hein?

De acordo com o veículo, as duas alianças do casal, de ouro de 18 quilates, custam menos de 5 mil e 300 dólares ao todo, cerca de 21 mil reais. Os anéis são da famosa marca Tiffany & Co.

Todos os acessórios da noiva, sozinhos, foram avaliados em 500 mil dólares, aproximadamente dois milhões de reais! Os dentes de ouro de Justin, chamados grillz, custam 25 mil dólares, cerca de 100 mil reais. Entre outras joias de luxo, o valor total das peças ficou em três milhões de reais. Quanto poder, né?