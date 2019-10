Zezé Di Camargo faz homenagem para Graciele Lacerda: Obrigado por me fazer entender que vale a pena amar

03/10/2019 | 13:11



Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo são um dos casais mais famosos no Brasil, isso não é novidade. Rodeados de fãs - e algumas polêmicas - os dois seguem juntos há mais de dez anos e, vira e mexe, encantam os internautas. No aniversário de 39 anos de idade da jornalista, Zezé postou uma foto da amada em seu perfil no Instagram, e, na legenda da publicação, escreveu uma baita homenagem:

Um dia você me disse: Quero ser sua menina! E aquele sorriso largo, leve e branco feito neve, me deu a certeza que um dia, você seria meu destino. E nas retinas daqueles olhos que me fitavam, vi que logo me tornaria submisso daquele olhar. Depois de tanto tempo continuo enroscado em seus cabelos, abraçado em seus abraços, lambuzado por seus beijos e afogado em seus desejos. Obrigado por me fazer entender que vale a pena sonhar, acreditar e acima de tudo: AMAR!!! Feliz aniversário, meu amor!!!

Emocionada, Graciele respondeu à declaração, dizendo o seguinte:

Que lindo!!! Te amo!! E obrigada pelos segundos, minutos, horas, dias que passamos juntos.

Muito amor!