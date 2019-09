André Marques dá resposta atravessada para repórter durante o Rock in Rio

30/09/2019 | 17:11



André Marques que assumiu um relacionamento com Sofia Starling, marcou presença no último domingo, dia 29, na área vip do Rock in Rio e fez um verdadeiro rodeio. De acordo com informações publicadas no jornal EXTRA, o apresentador do É de Casa, teria se recusado a dar entrevista sobre o assunto.

Como se já não fosse o suficiente, André Marques também deu um fora gigantesco em uma repórter quando foi abordado.

Eu disse só uma pergunta e sobre isso eu não vou responder.

Depois disso, ainda segundo a publicação, o casal se afastou da área VIP para não ter a possibilidade de encontrar e muito menos conversar com a imprensa. Lembrando que André e Sofia estão juntos desde abril, mas vinham mantendo o relacionamento bem longe dos holofotes.