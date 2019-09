Wozniacki e Andreescu vencem e avançam em Pequim; Halep e Venus são eliminadas

30/09/2019 | 11:36



A tenista canadense Bianca Andreescu, campeã do US Open, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki estrearam com vitória no Torneio de Pequim, de nível Premier, nesta segunda-feira. Já a romena Simona Halep e a norte-americana Venus Williams, ambas ex-líderes do ranking, foram eliminadas na segunda rodada da competição disputada em quadras duras.

Em seu primeiro jogo desde o título conquistado em Nova York, no dia 7, Andreescu perdeu set, mas confirmou o favoritismo. A quinta cabeça de chave superou a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/2, 2/6 e 6/1.

Pela segunda rodada, a tenista canadense vai rever a belga Elise Mertens, a quem eliminou nas quartas de final do US Open. A jogadora belga avançou nesta segunda ao superar a croata Petra Martic por 6/2 e 6/3.

Caroline Wozniacki, por sua vez, estreou em Pequim com vitória sobre a norte-americana Lauren Davis por 6/1 e 6/3. Décima sexta cabeça de chave, a ex-número 1 do mundo vai encarar outra americana na sequência, Christina McHale, que veio do qualifying.

Ainda pela primeira rodada, avançaram nesta segunda as americanas Madison Keys e Jennifer Brady e a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Já pela segunda rodada Simona Halep e Venus Williams se despediram de forma precoce do torneio chinês. Sexta pré-classificada, Halep caiu diante da russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 e 6/3. Venus foi eliminada pela suíça Belinda Bencic, nona cabeça de chave, por 3/6, 6/3 e 7/5.

As demais cabeças de chave confirmaram o favoritismo nesta segunda. A começar pela ucraniana Elina Svitolina (3ª), que bateu a chinesa Wang Yafan por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/1). A holandesa Kiki Bertens (8ª) despachou a ucraniana Dayana Yastremska por 7/6 (7/5) e 6/3. Já a letã Jelena Ostapenko, ex-Top 10, foi derrotada pela checa Katerina Siniakova por 6/2 e 6/1.

MASCULINO - Na outra chave de simples da competição asiática, de nível ATP 500, o alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave, e o russo Karen Khachanov, quarto, não decepcionaram em suas estreias. O primeiro superou o norte-americano Frances Tiafoe por 6/3 e 6/2. Seu próximo adversário sairá do duelo entre o canadense Felix Auger-Aliassime e o espanhol Albert Ramos-Viñolas.

Khachanov passou pelo uruguaio Pablo Cuevas por 6/2 e 7/6 (9/7). Na sequência, ele terá pela frente o francês Jeremy Chardy, que avançou ao eliminar o italiano Marco Cecchinato por 6/7 (7/9), 6/3 e 7/6 (7/4).

Também avançaram nesta segunda o russo Andrey Rublev, algoz do búlgaro Grigor Dimitrov por 6/2 e 7/5, o local Zhizhen Zhang, e os britânicos Cameron Norrie e Daniel Evans.