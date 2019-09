30/09/2019 | 08:44



O presidente Jair Bolsonaro escolheu os deputados Eros Biodini (PROS-MG), Daniel Silveira (PSL-RJ), Aline Sleutjes (PSL-PR) e Caroline de Toni (PSL-SC) como vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados. A mensagem com a indicação dos nomes está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 20. A mesma mensagem também comunica o desligamento da deputada Major Fabiana (PSL-RJ) da vice-liderança do Governo na Casa.