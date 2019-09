Protagonismo mundial

Do Diário do Grande ABC



29/09/2019 | 09:42



A importância do Grande ABC para o crescimento e desenvolvimento do Brasil é inegável. Foi na região que a indústria ganhou aval para se instalar e fazer crescer as divisas nacionais. Se fosse uma cidade, teria o quarto maior PIB (Produto Interno Bruto) do País. Informação que não é nova, mas que ilustra o poder econômico dos municípios.

Do Grande ABC, apesar de crises e outros percalços da economia, partem produtos que elevam a balança comercial brasileira. São veículos, materiais químicos e uma infinidade de outros itens. Todos eles com o selo Made in Brazil (fabricado no Brasil). Fato que contribui ainda mais para o protagonismo da região.

Esse destaque é notório. E, certamente, conhecido além das fronteiras. O Grande ABC é uma marca que precisa ser explorada, ainda mais divulgada e utilizada em favor de seus moradores. Toda e qualquer chance de propagação da boa imagem regional deve ser aproveitada.

Uma dessas oportunidades virá nesta semana, com a participação do prefeito de Santo André, Paulo Serra, em fórum de políticas públicas em Madri, na Espanha, onde ele apresentará projeto de piscinão sob o Parque da Juventude.

Paulo Serra pretende utilizar o palanque para destacar imagem de cidade modelo, como ocorreu nos anos 1990, quando Celso Daniel fez bem esse papel de ‘embaixador’ andreense.

Nos últimos dias, outros prefeitos da região estiveram pelo mundo e em missões exitosas. José Auricchio Júnior, de São Caetano, foi aos Estados Unidos, onde participou da 74ª assembleia geral da ONU na condição de vice-presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos) para ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Antes dele, Orlando Morando, de São Bernardo, visitou a Alemanha. Esteve na sede mundial da Volkswagen e trouxe na bagagem um novo modelo de veículo que será fabricado na cidade que comanda, o que trará empregos e riquezas.

Até agora, foram bons os caminhos trilhados. Que sigam assim.