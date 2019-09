Eu defendo o MDB com Auricchio em 2020, diz Pio

Raphael Rocha



28/09/2019 | 06:15



Presidente da Câmara de São Caetano e um dos líderes do MDB local, Pio Mielo disse que vai trabalhar para que o partido esteja no arco de aliados na provável candidatura à reeleição do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Ele defendeu a manutenção da chapa vencedora do pleito de 2016 – formada por Auricchio e Beto Vidoski (PSDB), atual secretário de Esportes –, mas avisou que, em caso de êxito, o MDB pleiteará espaço formal no primeiro escalão de um eventual quarto governo auricchista.

“O MDB é partido plural. Vou trabalhar para o MDB estar no arco de aliados do governo, da (tentativa de) reeleição do prefeito Auricchio. Em estando (no bloco) e o projeto ter êxito, é batalhar por pelo menos duas secretarias”, discorreu. “Fomos eleitos em oposição, construímos espaço onde foi possível pela política, com diálogo. A partir do momento em que o partido se reorganizou, está irretocável, sairá chapa completa e forte, é nosso papel pleitear espaço destacado na candidatura e no eventual governo.”

Em 2016, o MDB apostou na candidatura do ex-prefeito Paulo Pinheiro (hoje no DEM). Eleito pela raia oposicionista, Pio desafiou candidatura governista à presidência da Câmara. Ganhou a disputa interna, mas evitou retaliação. Ao contrário. Hoje é uma das figuras mais próximas da gestão.

A relação está tão boa que, nos bastidores, se ventila que Pio poderia ocupar a segunda vaga na chapa majoritária, hoje com Beto Vidoski. Questionado sobre o assunto, o emedebista disse que “em time que está ganhando não se mexe”. “Eu acho prematura a discussão majoritária agora. O único pré-candidato de fato que a cidade tem é o prefeito Auricchio. Ele tem prerrogativa de reeleição e está elegível para isso. A chapa que atendeu às expectativas. Beto vem fazendo bom trabalho na secretaria (de Esportes). A chapa teve sintonias política e administrativa. Se eu for chamado a dar uma opinião, falaria para repetir a chapa. Mas esse papel (de decisão) é do prefeito.”

Pio acredita ser possível dobrar a bancada do MDB na Câmara de São Caetano – hoje são três vereadores (além dele, Suely Nogueira e Sidão da Padaria). Para atingir esse objetivo, admite conversa com vereadores em outras siglas e suplentes. “Como professor de matemática, gosto de números ousados.”

Sobre o fato de estar no bloco de sustentação de Auricchio após ser eleito na oposição, Pio disse que se inspirou na postura do MDB nacional e estadual. “Na Assembleia, o MDB dá suporte ao governador João Doria (PSDB) depois de ter um candidato (Paulo Skaf). O deputado (Jorge) Caruso, que é referência, ensina que fazer política é olhar para frente. O mesmo pensa o deputado (federal) Baleia Rossi.”

O presidente da Câmara ainda elogiou Doria como governador. Afirmou que a política de diálogo externo do tucano é acertada. “Dou nota 10 a ele. Fazer política exige responsabilidade. Não sou de direita ou de esquerda, sou do bom-senso do respeito e do diálogo.”