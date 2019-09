Após crivo inicial, projeto de Lobo contra orientação sexual é derrubado

Fabio Martins



25/09/2019 | 07:25



Sob pressão de estudantes e professores, a Câmara de Santo André rejeitou ontem projeto de lei de autoria do vereador Sargento Lobo (SD) que proíbe no âmbito de todas as escolas do município a abordagem do tema ideologia de gênero e orientação sexual. Foram oito votos contrários a sete.

Há duas semanas, o Legislativo havia dado aval à proposta em primeiro turno – apenas os cinco vereadores do PT se manifestaram contra o texto na ocasião. A segunda votação emperrou depois de protestos de alunos e docentes.

A avaliação derradeira chegou a ser adiada na semana passada e seria postergada na sessão de ontem. Mas protestos de estudantes que tomaram os assentos na galeria mudaram os planos. Lobo foi vaiado e hostilizado pela plateia.

O vereador avisou que vai reapresentar o projeto, com alterações, dentro do prazo legal. “Não tenho visão totalitária. Vamos procurar melhorar o projeto.” Ele acusa professores de doutrinação nos colégios, embora não tenha apresentado provas.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), disse que há temas mais importantes para serem discutidos nas cidades. Ele negou as acusações feitas por Lobo sobre a rede.