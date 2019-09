Equipes do Grande ABC sonham alto

Dérek Bittencourt



25/09/2019 | 07:00



A expectativa dos times da região para a terceira fase da Copa Paulista é alta. Com três representantes entre os oito times que ainda estão na disputa, o Grande ABC tem boas chances de alcançar a final do torneio. O EC São Bernardo está no Grupo 9, enquanto São Caetano e Santo André dividem a Chave 10.

Pela primeira vez participando do torneio, o Cachorrão vem tendo grande desempenho e avançou na segunda fase com a melhor campanha do grupo, o que, segundo o atacante Johnny, aumenta a motivação. “Com certeza classificar em primeiro levanta a moral do time. Estávamos há nove jogos sem perder, e na penúltima rodada tínhamos perdido para Ferroviária em um erro individual, mas contra o Taubaté mostramos a maturidade do time. Estamos preparados para a próxima fase”, disse o artilheiro do time, com cinco gols.

Quem também avançou como líder foi o São Caetano, do goleiro Tom, que exaltou a qualidade e equilíbrio da competição. “A Copa Paulista vem mostrando até aqui que não existem equipes favoritas. Ficamos muito felizes por sermos a equipe mais regular na competição, mas sabemos que ainda não tem nada ganho e tem muito campeonato pela frente. Espero mais seis jogos extremamente difíceis, nessa fase da competição todos podem se qualificar. Vejo como positivo o fato de termos mais uma fase de grupos porque preenche nosso calendário e nos dá mais ritmo de jogo.”

Recuperado de lesão no reto femural da coxa direita, o zagueiro Gean, do Santo André, está em trabalho de transição para ficar disponível ao técnico José Carlos Palhavam. Em análise da chave que o Ramalhão vai integrar agora, salientou para as qualidades dos rivais. “Acredito que o nosso grupo é o mais forte, porque tem mais times da divisão de elite do Campeonato Paulista. Vão ser grandes jogos, mas a gente sonha alto. Vamos confiantes para essa fase buscando a classificação”, afirmou.

DEFINIDO

O jogo entre Santo André x Ferroviária, domingo, às 10h, será na Rua Javari, na Capital. O Ramalhão teve de escolher outro local em razão das obras no Bruno Daniel. Os duelos como mandante frente a São Caetano e Mirassol ainda têm estádios indefinidos.