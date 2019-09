Ação educativa em Diadema orienta mais de 100 motociclistas

Do Dgabc.com.br



24/09/2019 | 16:21



Segundo dados do Programa Respeito à Vida do governo do Estado de São Paulo, os motociclistas lideram os registros de acidentes no trânsito. Com objetivo de diminuir estes índices, a Prefeitura de Diadema está promovendo até amanhã, a Semana Nacional do Trânsito, com foco nos motociclistas e pedestres.

Aproximadamente 100 motociclistas participaram da Blitz da Yamaha em parceria com a Secretaria de Transportes, no bairro Piraporinha, na manhã desta terça-feira.

Esta é 4ª e última blitz do ano. Além do material educativo distribuído na ação, motociclistas receberam instruções sobre verificação de itens básicos de segurança e conservação de sua motocicleta, havendo, inclusive, distribuição de voucher para checklist básico da motocicleta junto à montadora com troca de óleo e entrega de uma antena corta-pipa gratuitamente.

No mesmo local, agentes de trânsito e a equipe teatral orientavam os pedestres para atravessar na faixa. A Semana Nacional do Trânsito é realizada de acordo com a resolução 771/2019 que estabelece o cronograma da campanha educativa realizada no país com o tema No Trânsito, o Sentido é a Vida, e que em Diadema faz parte do calendário de ações da Prefeitura durante todo o ano.

Programa de Educação Trânsito - Além das ações de rua durante a Semana Nacional de Trânsito, continuam as atividades do programa periódico de Educação de Trânsito na rede municipal de ensino e a campanha Trânsito Seguro.

Durante o ano letivo, com abordagem apropriada à faixa etária dos alunos, são realizadas nas escolas espetáculos teatrais, jogos, leitura de revistas infantis e construção de cidades a partir de blocos de montar. Os alunos discutem e recebem também instruções sobre os sinais de trânsito e sua importância para uma viagem mais tranquila e segura.