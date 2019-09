Do Diário do Grande ABC



O projeto da professora universitária Solange Damaceno, que nos laboratórios da UFABC (Universidade Federal do ABC) desenvolveu braço mecânico 139 vezes mais barato que as próteses de membros superiores humanos comercializadas no mercado, deixa evidente a importância da ciência. Exatamente por isso é que preocupa tanto a possibilidade de o governo federal interromper o pagamento de bolsas do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), como relataram a este Diário, em sua edição de ontem, alguns pesquisadores do Grande ABC.

Embora o protótipo desenvolvido pela mestre em engenharia mecânica e sistema de controle da UFABC ainda não tenha sido regulamentado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), já é possível vislumbrar sua utilização no futuro. Especialmente por causa do preço: R$ 6.000. Imensamente mais em conta que os modelos similares atualmente disponíveis no mercado, que chegam a custar R$ 836 mil! Em um Estado onde 3.010 tiveram os membros superiores amputados, pode-se ter ideia da revolução que modelo menos oneroso pode causar ao bem-estar dos cidadãos.

Como se vê, a universidade é celeiro de soluções dos problemas cotidianos. Não apenas a UFABC. Ciência e educação são segmentos muito importantes para não receberem tratamento especial dos governantes. Promulgada 21 anos atrás, em 1988, a Constituição da República cuida do segundo, ao garantir o repasse de 25% do orçamento à área, mas é omissa quanto ao primeiro. É nesse vácuo que atuam gestores pouco preocupados com o avanço das ciências.

Eventual descontinuidade do programa de bolsas científicas pode até não provocar reflexos imediatos, mas, a longo prazo, os efeitos seriam devastadores. O apagão na ciência impactaria nas mais variadas áreas, da agricultura à economia. O risco é o Brasil se tornar ainda mais periférico no competitivo mercado global – que, cada vez com mais velocidade, gira em torno das oportunidades criadas pelo desenvolvimento tecnológico.