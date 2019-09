Banco do Povo de Sto.André dobra limite de empréstimo para R$ 50 mil

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/09/2019 | 07:24



O Banco do Povo Paulista de Santo André dobrou o valor limite de empréstimos a empreendedores da cidade que desejem abrir, investir ou ampliar seu negócio. Os montantes emprestados partem de R$ 200 e podem chegar a R$ 50 mil – até então, eram R$ 25 mil, no máximo. Os juros são de 0,35% ao mês e, o prazo para pagamento, em até 36 vezes.

Podem pleitear financiamento empresários que se enquadrem como MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa), EPP (Empresa de Pequeno Porte) ou Eireli (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), além de associações e cooperativas produtivas ou de trabalho. O limite para MEIs, até então de R$ 20 mil, aumentou para R$ 21 mil.

A iniciativa é fruto de parceria entre os governos estadual e municipal, sendo 90% dos fundos provenientes do Estado e, 10%, da cidade. Interessados devem comparecer ao Banco do Povo, localizado no Paço Municipal, com documentos de identificação – como RG, CPF ou contrato social e inscrições estaduais e municipais, no caso de pessoas jurídicas –, comprovante de residência e orçamento dos bens ou serviços a serem financiados.

É preciso ser empreendedor no município há pelo menos dois anos e não possuir restrições cadastrais no SCPC, Serasa e Cadin Estadual. Bens e serviços só podem ser adquiridos em fornecedores que emitam nota fiscal. Os valores não podem ser utilizados para quitação de dívida.

Quem estiver em haver com o Banco do Povo há mais de 60 dias pode optar por serviço de renegociação, que oferece descontos de até 75% sobre juros e mora para pagamentos à vista, 50% para parcelamento em até 18 vezes e 25% para parcelamento de 19 a 36 vezes. O telefone para contato é o 4433-0794 ou 4433-0795 e o site é http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/banco-do-povo/.