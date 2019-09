Padre Ticão em Santo André

Ademir Medici



24/09/2019 | 07:00



Houve um tempo em que o Grande ABC operário tinha casas com jardins e hortas. Qualquer espaço de terra que sobrava era usado para plantar flores, verduras e legumes. Entre as folhagens, ervas medicinais que ajudavam na prevenção e na cura dos moradores.

Depois, bem, depois veio a globalização. Nossos quintais e jardins rarearam. Os prédios ocuparam espaço dos conjuntos habitacionais populares. Multiplicou-se o número de farmácias e drogarias. A saúde pública virou um grande comércio.

Por tudo isso, é comovente receber da jornalista Margarete Suzano a informação de que o padre Antônio Luís Marchioni estará entre nós para um chá e palestra sobre as ervas medicinais na saúde preventiva.

Será amanhã, a partir das 18h30, no auditório do Semasa, em Santo André. Estudioso, padre Ticão desenvolve há quatro décadas trabalho religioso e social na igreja São Francisco de Assis, em Ermelino Matarazzo, Zona Leste de São Paulo, bem próxima ao Grande ABC.

Quantos moradores da Zona Leste vêm diariamente à região; e quantos daqui trabalham na Zona Leste. Pois este percurso será feito pelo padre Ticão para nos contar sobre seus estudos e experimentos, reconstruindo uma prática salutar do tempo dos nossos avós. Foram aqueles migrantes e imigrantes que construíram este Grande ABC e esta Zona Leste de Deus.

Margarete Suzano relata:

1 – A atuação do padre Ticão anda de mãos com a educação e a ciência e entre inúmeros parceiros estão a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), o Hospital de Ermelino Matarazzo e a USP Zona Leste.

2 – Padre Ticão inova, alimenta a faz troca de saberes.

3 – Ele constrói caminhos com objetivo de atender à população que todos os dias lota o salão paroquial à procura de conhecimento, cuidado e bem-estar.

4 – Padre Ticão atua nas mais diversas áreas em defesa de políticas públicas que atendam efetivamente às necessidades da população que depende das plantas medicinais muitas vezes como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde.

Sendo assim, todos ao Semasa.

PALESTRA-CHÁ COM O PADRE TICÃO

Saúde Preventiva Pelas Ervas Medicinais

Quando: amanhã, 25 de setembro

Horário: 18h30

Local: Avenida José Caballero, 143, auditório do Semasa, em frente ao Fórum de Santo André

Informações: 9-5100-2928



Agenda

Futebol Memória

Lançamento e sessão de autógrafos do livro Bibliofut – A Literatura do Futebol Brasileiro (Editora In House).

O que o País do futebol já publicou sobre seu esporte favorito? Um bibliófilo (Domingos Antonio D’Angelo) e um bibliotecário (Ademir Takara) entraram em campo e fizeram uma tabelinha para encontrar uma resposta.

Data: 27 de setembro (sexta-feira)

Horário: 18h30

Livraria Martins Fontes. Avenida Paulista, 509; telefone: 2167-9900. Próxima à Estação Brigadeiro do Metrô. Convênio com estacionamento – Rua Manoel da Nóbrega, 88 ou 95.

Diário há 30 anos

Domingo, 24 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7179



Educação – Cresce número de escolas que usam método alternativo; o legado de Jean Piaget e Maria Montessori; psicólogo Rubens Valverde critica o perfil militar; o erro não é encarado como caráter depreciativo.

Reportagem: Lúcia Faria

SOS Bairros – Jardim Nazareth, em São Bernardo, pede ônibus.

Em 24 de setembro de...

1789 – Organiza-se a Suprema Corte de Justiça dos EUA.

1834 – Dom Pedro I falece em Lisboa, no Palácio de Queluz, na mesma sala Dom Quixote onde nascera.

1914 – I guerra. Manchete do Estadão: importantes declarações de Winston Churchill: o mapa da Europa será remodelado de acordo com o princípio das nacionalidades.

1919 – Zurich, 24 (UP) – Sabe-se que o cruzador alemão Regensburg partirá brevemente de Kiel, conduzindo uma missão alemã que visitará o Brasil, Chile e Rio da Prata, a fim de inspecionar os navios mercantes da Alemanha apreendidos durante a guerra, e prepará-los para voltar à Alemanha.

1939 – II Guerra. Manchete do Estadão: pela terceira vez nesta semana o alto comando do exército alemão anuncia o fim da luta que se desenvolve na Polônia.

1969 – Secretaria de Finanças muda para o recém-construído Paço Municipal de São Bernardo.

- Agentes da Polícia Federal impedem a edição da Tribuna de Imprensa, do Rio de Janeiro.

2004 – Inaugurado o Anfiteatro Manacá, em Rio Grande da Serra

Santos do Dia

- Nossa Senhora das Mercês, um dos títulos da Virgem Maria. Surgiu na Espanha, em 1218, quando da fundação da Ordem Religiosa dos Mercedários, que lutou pela libertação de cristãos escravizados por muçulmanos.

- São Pacífico

- Germano

Internacional – Hoje, a festa maior de Barcelona, Espanha, em homenagem à padroeira, Maré de Deu de La Mercè.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 24 de setembro:

- Em São Paulo, Urupês, elevado a município em 1928, quando se separa de Itajobi, na região de Araraquara; e Santa Mercedes, elevado a município em 1954, quando se separa de Pauliceia, na região de Valparaíso.

- Na Paraíba, Água Branca e São José de Piranhas

- No Piauí, Barras

- Em Goiás, Cachoeira Alta

- No Maranhão, Cantanhede, Paraibano, São Domingos do Maranhão e São José de Ribamar

- No Ceará, Coreaú

- Em Minas Gerais, Mar de Espanha

- No Rio Grande do Sul, Tramandaí

Fonte: IBGE