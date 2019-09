Wilson Sideral lança álbum que relembra temas da MPB

Miriam Gimenes



24/09/2019 | 07:00



O cantor e compositor Wilson Sideral acaba de lançar o álbum Tropical Blues, Vol. 2 (Sony Music) nas plataformas digitais. Neste trabalho colocou regravações surpreendentes para canções de Jorge Ben Jor e Os Mutantes, Herbert Vianna e Paula Toller, Raul Seixas, Lulu Santos e Nelson Motta, Cazuza e Frejat. Ele também aproveitou para fazer o clipe Mosca Na Sopa, em homenagem a Raul Seixas.

O disco é uma sequência que ele começou em 2017, com Tropical Blues, que trazia regravações de canções de Caetano Veloso, Djavan, Tim Maia, Gilberto Gil, além de músicas de sua autoria. “A ideia do projeto é encontrar na música brasileira canções que tenham esse DNA blues/jazz e amplificar este sentimento. As melancolias, o tom e as toadas de lamento, a vida e o habitat natural desses poetas ‘blueseiros’ do Brasil, evidenciando que sempre houve, em melodia e poesia, um movimento do gênero em nosso idioma”, explica Sideral. Entre as clássicas estão A Minha Menina (Jorge Ben Jor), De volta Pro Aconchego (Dominguinhos e Nando Cordel).