Demi Moore dá detalhes sobre overdose que sofreu em 2012: Eu estava flutuando por cima do meu corpo

21/09/2019 | 13:10



Demi Moore está para lançar uma autobiografia, o livro Inside Out, e nele finalmente a atriz se abre sobre vários momentos complicados em sua vida, dentre eles o vício em álcool e drogas. De acordo com o site Radar Online, Após sete anos, a atriz resolveu dar detalhes sobre a convulsão que teve em 2012, causada por uma overdose. Ela explica que estava dando uma festa em sua casa com a filha, Rumer, quando as coisas saíram do controle.

- Fiz o que as outras pessoas estavam fazendo: inalei uma quantidade de óxido nitroso, e quando fez efeito eu me afundei no sofá da sala e fumei maconha sintética (era chamada de Diablo, apropriadamente).

Ela, então, teve uma convulsão.

- A próxima coisa da qual me lembro é de tudo estar enevoado e ver eu mesma de cima. Eu estava flutuando por cima do meu corpo e parecia que essa era a minha chance: eu poderia deixar a dor e a vergonha da minha vida para trás.

A atriz foi encaminhada para o hospital. Após o episódio, Rumer e os outros filhos de Demi, Tallulah e Scout, ficaram muito bravos e cortaram relações com ela, assim como seu ex-marido, Bruce Willis. Eles só retornaram contato quando Moore decidiu se internar em uma clínica de reabilitação. Ela garante que, atualmente, tem uma ótima relação com os filhos.

Traição

Outro assunto que tem dado o que falar em relação ao livro de Demi Moore é a relação da atriz com Ashton Kutcher. A atriz revelou que, para fazer o ator feliz, ela tentou fazer sexo a três, o que acabou sendo um erro.

- Eu queria mostrar a ele o quanto eu era legal e divertida.

Outro assunto que veio à tona foi a polêmica separação dos dois, após um escândalo de traição protagonizado por Kutcher. No livro, Demi conta que ele a traiu não uma, mas duas vezes! Demi contou que o relacionamento começou a desandar quando a atriz perdeu um bebê aos seis meses de gestação, e fez vários tratamentos de fertilidade, todos mal sucedidos. Nessa época, ela descobriu que Ashton a havia traído com uma mulher de 21 anos de idade, que conheceu em um dia em que havia saído para jogar boliche com sua filha, Rumer. O ator não pediu desculpas pelo ocorrido:

- Por que ele havia trazido uma terceira pessoa ao nosso relacionamento, ele disse que isso deixava os limites borrados, o que justificou o que ele havia feito.

Anos depois, em 2011, Demi descobriu que ele estava a traindo novamente com outra mulher mais jovem, que conheceu em uma despedida de solteiro. Os dois, então, se separaram.

Sobriedade

E tem mais! Demi Moore também culpa Ashton Kutcher por ter voltado a beber após permanecer 20 anos sóbria. Ela revelou, no livro, que no início do namoro o ator a criticou por seu estilo de vida, e disse que alcoolismo não era algo real. Ela disse que sentia que ele queria que ela fosse o tipo de pessoa que consegue beber moderadamente, e ela também queria:

- Eu não pensei: esse é um jovem em seus 20 anos de idade que não faz ideia do que está falando. Ao invés disso, eu procurei por justificativas ao seu argumento.

No entanto, quando o abuso em álcool e drogas começou a piorar, após o aborto espontâneo, Ashton começou a tratá-la mal e ficar nervoso por causa de seu vício:

-

Sinto que vivi em uma guerra. Ele não me ofereceu nenhum reforço ou compaixão. Sentia que ele estava bravo comigo por ter esse problema.

Tenso, né?