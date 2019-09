Luana Piovani manda recado para Pedro Scooby em vídeo e mãe da atriz brinca: Na minha família, só a filha dá trabalho

21/09/2019 | 12:11



Luana Piovani e Pedro Scooby parecem, finalmente, estarem se entendendo! Depois de uma polêmica separação, o ex-casal voltou às boas e o surfista até passou a seguir a atriz no Instagram.

Na sexta-feira, dia 20, a atriz ainda aproveitou para citar o pai de seus filhos em vídeo no Stories. Ao exibir um momento da filha, Liz, indo para a aula de balé, ela falou:

- Namoradinha do papai vai fazer balé! Viu, papai? Depois eu mando as fotos para você também, comentou.

Pedro também não evita mais falar da ex-companheira em sua rede social. Curtindo alguns dias em Nova York, nos Estados Unidos, o surfista revelou que está hospedado no apartamento que a atriz possui na cidade. Uma seguidora até perguntou se ele estava na casa dela e Luana mostrou que estava tudo bem pelo ex estar lá:

Sim, é meu, mas é nosso!, esclareceu.

No mesmo dia, Luana ainda apareceu ao vivo em seu canal no YouTube ao lado da mãe, Francis Piovani. No vídeo, as duas bateram um papo com os internautas e a mãe da atriz aproveitou para falar sobre as polêmicas que Luana se envolve.

- Quando criança não deu trabalho. Dá trabalho agora. Na minha família, só a filha dá trabalho, disse ao responder fã que questionou se Luana dá trabalho.

Luana riu e pediu para que a mãe não falasse mais dela, mais tarde, novamente falou sobre o assunto:

- Ninguém me dá trabalho. Além de alegrarem minha vida, meus pais me ajudam em tudo o tempo todo.