Grand Plaza Run movimenta ruas da região central de Santo André

Anderson Fattori



21/09/2019 | 07:00



Santo André sedia amanhã a terceira edição da Grand Plaza Run, prova que terá largada a partir das 7h30, de dentro do estacionamento do centro comercial. Estão à disposição dos competidores percursos com cinco (corrida e caminhada) e dez quilômetros.

A corrida vai passar por vias importantes da cidade, como a Avenida Dom Pedro II, até a Rua General Canavarro. Os inscritos na prova de cinco quilômetros fazem o retorno na Rua das Esmeraldas, enquanto os demais acessam a via rebaixada da Perimetral pelo Viaduto Juscelino Kubitscheck e vão até a Rua Guilherme Marconi, quando voltam ao ponto de partida original. Por causa da prova, essas ruas e outras no entorno estarão fechadas desde o início da manhã.

As inscrições estão encerradas. A retirada do kit pré-prova é hoje, das 13h às 20h, em estrutura montada entre o cinema e o boliche do empreendimento comercial. Os participantes que completarem a distância escolhida na inscrição recebem medalha.