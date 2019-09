EC São Bernardo encara o Taubaté fazendo contas para classificar

Dérek Bittencourt



21/09/2019 | 07:00



O EC São Bernardo tem a faca e o queijo na mão para garantir sua classificação à terceira fase da Copa Paulista. Apesar da derrota para a Ferroviária em casa, que quebrou a série de nove jogos sem perder, o Cachorrão chega para esta jornada decisiva podendo até mesmo ser derrotado por 1 a 0 pelo Taubaté, a partir das 15h, no Joaquinzão, que ainda assim avança – desde que o Atibaia não vença a Ferroviária.

Obviamente que este cenário é o último que passa pela cabeça do técnico Renato Peixe e dos jogadores, que vão em busca de pelo menos um ponto, suficiente para selar a vaga. “Mais um jogo difícil porque se trata realmente de uma decisão. As equipes precisam somar pontos e vai ser jogo complicado, principalmente pela qualidade do adversário jogando dentro de casa. Trabalhamos forte para poder surpreender o Taubaté”, disse Peixe.