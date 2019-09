Hebert Sousa perde para russo na semifinal e fica com o bronze no Mundial de Boxe

20/09/2019 | 08:50



O brasileiro Hebert Sousa perdeu para o russo Gleb Bakshi, nesta sexta-feira, no Mundial de Boxe Amador, que está sendo disputado na cidade de Ecaterimburgo, na Rússia. Os jurados apontaram vantagem para o boxeador anfitrião por 4 a 1 (30 a 27, 30 a 27, 29 a 28, 29 a 28 e 28 a 29).

Mais técnico, Hebert Sousa não conseguiu sair do assédio intenso do adversário, que conseguiu conectar os melhores golpes e impedir uma sequência do lutador brasileiro.

O Brasil foi representado por sete lutadores e conquistou a medalha de bronze de Hebert Sousa, a sétima na história do País. Em 1986, Hamilton Rodrigues foi bronze em Reno, nos Estados Unidos. Everton Lopes ganhou o título mundial em 2011, no Azerbaijão, quando Esquiva Falcão faturou o bronze.

Em 2013, mais dois pódios brasileiros, desta vez no Casaquistão, com Robson Conceição (prata) e Everton Lopes (bronze). Em Doha, no Catar, em 2015, Robson ficou com o bronze.

Com a participação de 365 atletas, de 78 países, o Mundial de Boxe Amador na Rússia, que tem a organização da Aiba (Associação Internacional de Boxe, na sigla em inglês), vai até este sábado.