Coletivo fala sobre universo trans em peça neste fim de semana

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



20/09/2019 | 07:00



O universo trans brasileiro será mostrado este fim de semana, pelo Coletivo Artístico As Travestidas, no palco do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), em São Paulo. Lá será apresentado o espetáculo cênico musical Quem Tem Medo de Travesti, dirigido por Silvero Pereira e Jezebel De Carli, que faz parte do projeto O Tempo das Coisas – Mostra Rumos 2017-2018.

A montagem propõe reflexões importantes sobre esse universo, onde a invisibilidade, a exclusão e o preconceito são temas centrais na dramaturgia. O cotidiano marginalizado abre espaço para a afetividade e convoca as pessoas para pensarem com sensibilidade e coragem a respeito dessa realidade. É um convite à alegria e à capacidade do ser humano de sentir empatia.

A peça também subverte às histórias tristes. Vai além ao abordar narrativas de superação e transformação, com o interesse de fortalecer e ampliar essa investigação, promovendo um estudo acerca da ‘artesania’ e ‘travestilidade’ enquanto metodologia em artes cênicas.

No elenco estarão Mulher Barbada, Denis Lacerda, Patrícia Dawson, Diego Salvador, Ítalo Lopes e Verònica Valenttino. As apresentações serão amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, com entrada gratuita.