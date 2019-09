Rockfest é atração amanhã na Capital com bandas veteranas

Vinícius Castelli

20/09/2019



Clássicos dos anos 1980 como Is This Love, Crying In The Rain, Big City Nights e Still Loving You são alguns dos temas que vão ecoar no Allianz Parque (Av.Francisco Matarazzo, 1.705), em São Paulo, amanhã, a partir das 16h. A cidade recebe o Rockfest, evento que reúne bandas veteranas do cenário roqueiro internacional.

Entre os nomes confirmados está o conjunto alemão Scorpions, cuja estreia no País foi em 1985, na primeira edição do Rock In Rio. Além de clássicos, mostra seu último disco, Return to Forever. Outro que marca presença é o britânico Whitesnake, do cantor e ex-Deep Purple David Coverdale, que aposta no lançamento Flesh and Blood.

Participam ainda o alemão Helloween, o sueco Europe e Armored Dawn, do Brasil. Os ingressos custam R$ 225 (www.ingressorapido.com.br).