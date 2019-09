Com volta de Hernanes, Cuca tem elenco quase completo para jogo do São Paulo

18/09/2019 | 18:16



O meia Hernanes treinou com o elenco do São Paulo nesta quarta-feira, no Centro de Treinamento da Barra Funda, e pode ser escalado para enfrentar o Botafogo, sábado, às 11h (de Brasília), no estádio Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

No empate diante do CSA, por 1 a 1, o jogador apresentou cansaço por ter retornado de lesão e atuado os 90 minutos. Por isso, a comissão técnica optou por fazer uma atividade diferente.

Na última terça-feira, Hernanes havia trabalhado separadamente do grupo. De acordo com a comissão técnica, o jogador está liberado para treinar normalmente e não preocupa para enfrentar o Botafogo. Nesta quarta-feira, a imprensa pôde acompanhar apenas os 15 minutos de aquecimento.

Embora Hernanes já esteja completamente recuperado da lesão no músculo adutor direito, Cuca prefere agir com cautela, sem impor uma carga muito intensa de exercícios ao atleta de 34 anos. Com a volta de Igor Vinícius e Hudson, que estavam suspensos, Cuca tem praticamente todo o elenco do São Paulo à disposição.

Diante do Botafogo, a dúvida é sobre a posição de Daniel Alves. Ele foi escalado como lateral contra o CSA, posição na qual diz pegar menos na bola. O jogador também pediu padrão ao time, independentemente da opinião da imprensa. Antes, o atleta estava sendo usado como meia. As únicas ausências são Rojas, lesionado, e Helinho, que fez trabalho de recuperação na piscina por causa de uma pancada na coxa direita.