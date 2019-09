Canal Brasil exibe hoje obra sobre Amazônia

Vinícius Castelli

18/09/2019 | 07:00



Atração nas telas de cinema no início do ano, o documentário Amazônia – O Despertar da Florestania é opção na grade do Canal Brasil hoje, a partir das 20h. Com direção de Christiane Torloni e Miguel Przewodowski, a obra aborda biólogos, políticos e jornalistas para entender como o País tem tratado seus recursos naturais desde o início do século XX.

Apresentado por Christiane, o documentário vai além e discute iniciativas para a preservação da Floresta Amazônica e do meio ambiente no Brasil. Entre elas, a criação do Parque Indígena do Xingu (inaugurado em 1961, fica no Norte de Mato Grosso) e o trabalho que fazem os indígenas para manter os ecossistemas locais. É claro que problemas como desmatamento não ficam de fora da discussão.