Líder do ranking, Heimana Reynolds desbanca brasileiros e vence Mundial de Skate

15/09/2019 | 12:23



De 32 nacionalidades diferentes que marcaram presença no Mundial de Skate Park, em São Paulo, no Parque Cândido Portinari, foi a bandeira dos Estados Unidos que se destacou neste domingo. O líder do ranking mundial Heimana Reynolds teve a melhor apresentação na final e desbancou os brasileiros para ficar com o lugar mais alto do pódio.

Em sua última volta, Pedro Barros, um dos favoritos na competição, acabou caindo e deixou o caminho livre para o norte-americano vencer.

Apesar de ser estrangeiro, o que não faltou para Heimana Reynolds, que somou 80 mil pontos na corrida olímpica, foi apoio. Com as arquibancadas lotadas e milhares de torcedores fixando o olhar em suas manobras, ele levou os amantes de skate à loucura ao conquistar o ouro depois de apresentar manobras ousadas e precisas. Dois brasileiros completaram o pódio e fizeram a festa local.

Heimana Reynolds teve como melhor pontuação 88 em quatro voltas. Em segundo lugar ficou Luizinho Francisco com 85,5 e Pedro Quintas, que inclusive foi muito festejado por seus amigos porque não era um dos mais cotados ao pódio, fez 85 pontos e ficou na terceira posição.

Já Pedro Barros, considerado o melhor atleta brasileiro do Park, não conseguiu defender seu título e terminou a competição na sexta colocação somando 84,5 em sua melhor volta. Nas outras, ele não completou e na primeira delas chegou a bater a cabeça quando caiu. Mas seguiu competindo.

A cidade paulista também será palco do Mundial de Street deste ano. A competição terá inicio na próxima quarta-feira e vai até o dia 22, no Anhembi. Por lá, as estrelas brasileiras confirmadas no evento são: Pamela Rosa, número um do ranking, Rayssa Leal, segunda, e Letícia Bufoni, quarta. No masculino, Kelvin Hoefler, com cinco títulos mundiais, é uma das atrações.

Vale lembrar que o Mundial da modalidade Park é considerado o evento mais importante do ano para os skatistas, já que a competição garante a maior pontuação no ranking olímpico.

O próximo grande evento da categoria das modalidades no Brasil vai acontecer em novembro, no início da segunda janela olímpica, no Rio de Janeiro. A disputa Park será realizada na Praça do Ó, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade carioca. Os vencedores poderão somar 40 mil pontos.

FEMININO - A festa da categoria feminina ficou por conta de uma dobradinha do Japão no sábado. Misugu Okamoto, de 13 anos, levou título e a sua compatriota Sakura Yosozumi garantiu a segunda colocação. O bronze foi para a britânica Sky Brown, de apenas 11 anos, que virou o "xodó" de muitos brasileiros durante a competição.

RESULTADOS DESTE DOMINGO

Final masculina

1) Heimana Reynolds - 88

2) Luiz Francisco (BRA) - 85,5

3) Pedro Quintas (BRA) - 85

4) Keegan Palmer (AUS) - 84,7

5) Tomhas Schaar (EUA) - 84,6

6) Pedro Barros (BRA) - 84,5

7) Tate Carew (EUA) - 84,2

8) Matheus Hiroshi (BRA) - 83,7

RESULTADOS DESTE SÁBADO

Final feminina

1) Misugu Okamoto (JAP) - 61,17

2) Sakura Yosozumi (JAP) - 60

3) Sky Brown (GBR) - 58,13

4) Poppy Starr Olsen (AUS) - 56

5) Lizzie Armanto (FIN) - 49

6) Dora Varella (BRA) - 48

7) Isadora Pacheco (BRA) - 46

8) Kisa Nakamura (JAP) - 45,57