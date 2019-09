Letícia Colin emociona ao falar sobre gravidez e declara: - Não teria filho agora se não fosse com o Michel

15/09/2019 | 12:10



Se houvesse uma lista de mamães mais encantadoras de 2019, Letícia Colin com certeza estaria nela. Atualmente, a atriz de 29 anos de idade vive um momento para lá de especial: sua primeira gravidez. E na noite do último sábado, dia 14, ela revelou alguns detalhes sobre a gestação, como os sintomas, como descobriu e mais.

- Tive tonturas, esquecimento, mau-humor, TPM, insônias, sonhos loucos... mas eu quero conhecer a cara dele. Eu já sou mãe, mas não o conheci pessoalmente. Não vejo a hora, revelou durante o Altas Horas.

O momento ficou ainda mais especial quando Letícia, emocionada, falou sobre seu marido, o ator Michel Melamed.

- Não teria filho, agora, se não fosse com o Michel. Nosso encontro me fez ter vontade de aumentar o encontro, aumentar a busca, o caminho. Um companheiro para todos os momentos. A gente não sabe como é ser pai, a gente está nascendo. Está nascendo um pai, uma mãe, um filho. Estou muito feliz de viver isso com ele neste momento. É muito bom amar. Viver esse sonho juntos, e todos os outros que a gente ainda vai ter. Obrigada, meu amor, encantou a atriz.

Ao cumprimentar Letícia Colin, Serginho Groisman chamou o bebê pelo nome: Uri. Logo em seguida, a atriz fez uma referência, lembrando o nome do filho da cantora Baby do Brasil, que também esteve presente no programa.

- Pois é. É meio Zabelê. Uri é uma coisa assim, revelou.

Letícia também matou a curiosidade de todo mundo ao contar como descobriu a gravidez.

- Eu estava em uma nutricionista. Há uns meses, estava aqui em São Paulo para fazer uma personagem, então estava entrando em uma dieta. A médica perguntou: Sua menstruação está atrasada?. Está, mas é normal. Ela falou: Você faz o teste porque essa dieta é muito rigorosa, relembrou.

- Comprei um teste e fiz. Esperando o tempo passar, fiquei conversando com meu marido, olhei (o teste). Ele falou: Para, Letícia, não brinca com isso. Ele olhou [o teste] e ficamos os dois nos olhando uns 30 segundos. Veio muito rápido. Estava às vésperas de começar a gravar. Foi muito emocionante!