Com gol contra, Cachorrão vence Atibaia fora de casa

da Redação



15/09/2019 | 07:00



O EC São Bernardo venceu o Atibaia, ontem, por 2 a 1, pela quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista, em partida com gol contra e duas expulsões. A vitória fora de casa garantiu à equipe de Renato Peixe a liderança isolada do Grupo 5, com oito pontos.

O calor no Estádio Décio Vitta, em Americana, ofuscou a atuação dos dois times no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Atibaia abriu o placar aos quatro minutos, com Patrick. Aos 34, durante lance de contra-ataque do Cachorrão, o goleiro Ariel, do Atibaia, cometeu pênalti e foi expulso. Giovanni Pavani cobrou e deixou tudo igual. Nova expulsão, desta vez de Marcelo, deixou os dois times com um a menos. No último lance, o zagueiro Igor, do Atibaia, marcou gol contra e sacramentou a vitória do Cachorrão.