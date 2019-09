Inter de Milão vence Udinese, lidera Campeonato Italiano e segue 100%

14/09/2019 | 18:46



A Inter de Milão manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Neste sábado, pela terceira rodada, a equipe venceu a Udinese por 1 a 0 e chegou aos nove pontos, na liderança isolada da competição. O gol da partida foi marcado por Stefano Sensi, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, a Inter de Milão assumiu a primeira colocação do Italiano de forma isolada, agora com dois pontos de vantagem para a Juventus. Na manhã deste sábado, o time de Turim empatou sem gols com a Fiorentina.

Já a Udinese estacionou com três pontos e permanece na parte do meio da tabela. No confronto com a Inter de Milão, a equipe teve Rodrigo De Paul expulso ainda aos 35 minutos do primeiro tempo, sofreu um gol e não conseguiu reagir no Estádio Giuseppe Meazza.

No outro jogo do dia, o Napoli recebeu a Sampdoria e venceu por 2 a 0 no Estádio San Paolo. Os dois gols da partida foram marcados por Dries Mertens, aos 13 minutos do primeiro tempo e aos 22 da etapa final.

Com a vitória, o Napoli segue na parte de cima da tabela, com seis pontos. A Sampdoria, por sua vez, permanece na lanterna do campeonato, ainda sem ter conquistado algum ponto.