Possível filha de Maria da Paz surge em A Dona do Pedaço e fãs comemoram

A primeira cena de Bruna Hamú em A Dona do Pedaço foi ao ar! Na noite da última quinta-feira, dia 12, Joana apareceu para salvar Maria da Paz, personagem de Juliana Paes, depois que a boleira sofreu um assalto enquanto vendia seus doces pela rua.

A cena final do capítulo exibiu Maria da Paz aos prantos depois de ter tido a bolsa levada pelos assaltantes e o carrinho de bolos completamente destruído. Ao pedir ajudar, Joana aparece e a novela termina de forma tensa, indicando que a personagem pode vir para mudar os rumos da trama.

Joana pode ser a filha biológica de Maria da Paz, e não Josiane. Walcyr Carrasco, autor da novela, nunca confirmou se houve uma troca de bebês na maternidade, deixando no ar que a protagonista pode ter tido a filha trocada logo após seu nascimento, na primeira fase do folhetim.

De acordo com Patricia Kogut, os indícios de que Joana pode ser mesmo filha de Maria da Paz ficarão ainda mais evidentes depois que a avó de Joana, personagem de Laura Cardoso, irá dizer que se lembrar da boleira. No primeiro encontro de Matilde, que sofre de Alzheimer, com Maria da Paz, a avó de Joana chamará a personagem de Juliana Paes pelo nome e citará uma confusão ocorria no hospital no dia do nascimento da neta. Da Paz ficará intrigada, no entanto, acreditará que Matilde se confundiu por causa da doença. Dias depois, no entanto, ela voltará a se recordar da comerciante, afirmando que lembra dela.

Que momento lindo esse da Joana ajudando a Maria!

Tomara que a Jo não faça nada contra a Joana!

