Após entrevista reveladora, Anitta e Pedro Scooby apagam fotos e deixam de se seguir nas redes sociais

12/09/2019 | 14:11



Azedou mesmo! Anitta e Pedro Scooby deixaram de se seguir nas redes sociais e deletaram as fotos que tinham juntos em seus respectivos perfis no Instagram. Tudo isso foi notado pelos internautas nesta quinta-feira, dia 12, logo após uma entrevista reveladora com Scooby ter sido divulgada. Nela, o surfista afirma que não entendeu os motivos do término com Anitta e que o namoro acabou por telefone.

Já Luana Piovani parece ter deixado as diferenças com o ex de lado e voltou a dar follow em Scooby nas redes. Será que os dois levantaram bandeira branca?

Diagnóstico

Como você viu, foi noticiado que Anitta havia sido diagnosticada com estafa. Acontece que a funkeira se irritou com a informação e alegou que seus médicos ainda não tinham um diagnóstico sobre o seu caso. Entretanto, Anitta acabou descobrindo que foi o irmão, Renan Machado, que enviou essa declaração para a imprensa. Ela, então, contou que iria pedir para que ele se explicasse assim que ele voltasse de férias.

No Instagram, Renan recebeu um comentário bem irônico de uma seguidora sobre o assunto, como você pode ver abaixo:

Tem alguém que vai puxar a sua orelha quando você voltar. Curta muito cada minuto. Viagem é o melhor investimento na vida!

O empresário, então, respondeu ao comentário:

Na minha orelha ninguém pega!

Que confusão, hein?