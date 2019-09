Do Dgabc.com.br



A quinta-feira será novamente de bastante Sol, calor e umidade relativa em níveis críticos no Grande ABC. O dia será de céu com poucas nuvens, com mínima prevista de 18ºC e máxima de 35°C. No período da tarde, a umidade relativa poderá ficar abaixo dos 20%.

Já na sexta-feira a passagem de uma frente fria pelo mar deverá provocar aumento na nebulosidade e declínio acentuado nas temperaturas. Pode chover fraco e em pontos isolados.