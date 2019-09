Maddox Jolie quebra silêncio sobre relacionamento com seu pai, Brad Pitt: - O que tiver que ser, será

11/09/2019 | 15:11



Há menos de um mês, Angelina Jolie deixou seu filho, Maddox Jolie, em uma universidade na Coreia do Sul para iniciar os estudos de bioquímica! Segundo a FOX News, Maddox foi recentemente abordado por fotógrafos na faculdade e questionado sobre seu relacionamento com Brad Pitt, seu pai adotivo.

Quando perguntado se Brad o iria visitar em Seul, o menino foi vago e direto:

- Não sei nada sobre isso, ou sobre o que vai acontecer.

O paparazzo ainda aproveitou para perguntar se o relacionamento de pai e filho havia acabado, e mais uma vez ele deu uma resposta enigmática:

- Bem, o que tiver que ser, será.

Lembrando que Angelina Jolie adotou Maddox com sete meses de vida, em 2002. Nessa época, a atriz estava com Billy Bob Thornton. Já em 2006, Brad Pitt entrou na justiça para adotar o menino, e assim o fez. Segundo o E!Online, alguns dias antes de Jolie pedir divórcio e custódia total de todas as crianças, em 2016, Brad teve uma intensa discussão com Maddox por causa da bebida, o que teria estremecido a relação entre os dois.