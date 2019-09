À exceção de Milão, bolsas da Europa fecham em alta à espera de reunião do BCE

10/09/2019 | 14:39



Os mercados acionários europeus encerraram o pregão desta terça-feira em alta, à exceção de Milão, refletindo a espera de investidores pela decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que deve trazer, na quinta-feira, um pacote de estímulos à economia. Diante do cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,10%, aos 386,40 pontos.

A zona do euro segue com expectativa para os estímulos monetários que devem ser anunciados pelo BCE, embora não se saiba a dimensão do pacote. Investidores operam com bom humor sobre a questão, mas "já atenuam suas apostas sobre o programa de relaxamento quantitativo (QE, pela sigla em inglês)", ressalta um relatório do BBVA divulgado a clientes.

Na maior economia do bloco, a Alemanha, o ministro das Finanças, Olaf Scholz, apresentou a proposta orçamentária para 2020 e afirmou dispor de "muitos, muitos bilhões" de euros para enfrentar uma crise econômica. O índice DAX, da bolsa de Frankfurt, encerrou o dia em alta de 0,35%, para 12.268,71 pontos, com alta de 1,66% do Deutsche Bank.

A tendência de avanço foi seguida pela bolsa de Londres, cujo índice FTSE 100 subiu 0,44%, para 7.267,95 pontos. Nem as incertezas envolvendo o Brexit e a suspensão do Parlamento britânico na noite de segunda, seguindo um pedido do premiê Boris Johnson atendido pela rainha Elizabeth II, foram capazes de conter o fortalecimento do mercado acionário, com melhora ao longo do pregão. Por lá, o Barclays saltou 4,90%.

O setor bancário também se fortaleceu na bolsa de Paris, com ganhos de 1,61% do Société Générale. Por lá, o índice CAC 40 fechou em alta de 0,08%, aos 5.593,21 pontos.

Apenas a bolsa de Milão, entre as principais do Velho Continente, encerrou o dia em baixa, cedendo 0,55%, para 21.869,01 pontos, em meio ao acirramento de tensões entre o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e o líder da Liga, Matteo Salvini. No dia em que o Senado local iniciou o processo para o voto de confiança no novo governo de Conte, Salvini chamou o premiê de "subalterno aos interesses da União Europeia".

O índice Ibex 35, da bolsa de Madri, encerrou a terça-feira em alta de 0,75%, aos 9.078,20 pontos, e o índice PSI 20, da bolsa de Lisboa, subiu 0,58%, para 4.995,01 pontos.