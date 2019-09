'Se Joga': novo programa de Fernanda Gentil ganha data de estreia na Globo

09/09/2019 | 19:02



A Globo divulgou novos detalhes e informações sobre o Se Joga, novo programa de Fernanda Gentil na emissora, que ganhou também data de estreia: 30 de setembro de 2019.

Além dela, Érico Brás e Fabiana Karla serão apresentadores no programa diário, que será exibido ao vivo, após o Jonal Hoje. Marcelo Adnet, Paulo Vieira e Jefferson Schroeder também estarão presentes, se revezando em quadros de humor do Se Joga.

"O objetivo principal do programa é respirar, arejar. É passar um tempo juntos sem ver o tempo passar. Queremos acalmar a correria do dia a dia, ser aquela horinha ali, no início da tarde, para a pessoa se divertir, jogar, rir e participar", contou Fernanda Gentil.

Fabiana Karla também opinou sobre o formato do Se Joga e a companhia de Érico Brás e Fernanda Gentil: "Somos três pessoas muito diferentes, o que acho que dá um charme especial".

Érico Brás também falou sobre se tornar apresentador: "Faz parte de um sonho antigo e dos meus planos como artista esse novo desafio na carreira".

O Se Joga será exibido de segunda a sexta, ao vivo, após o Jornal Hoje, a partir de 30 de setembro de 2019.