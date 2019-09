Noivos, Carol Dias e Kaká beijam muito e show - e modelo dá detalhes sobre o casamento

09/09/2019 | 14:10



É o amor! Carol Dias e Kaká curtiram o show do grupo Amigos, dos cantores Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano, e namoraram bastante durante o evento. Além de darem um beijão para os fotógrafos de plantão, o casal dançou bastante ao som de Saudade da Minha Terra.

Fofos, né? E Carol ainda deu detalhes de seu casamento com Kaká, que acontecerá em novembro deste ano. Em entrevista à revista Vogue, a modelo relembrou o primeiro encontro que teve com o jogador:

- Nos conhecemos pelo Instagram, um amigo do Kaká curtiu uma foto minha e a foto apareceu pra ele, que me mandou alguns directs. Ficamos uns seis meses conversando, já tínhamos DR e conversas profundas nessa época (risos). Era estranho, parecia que eu já gostava dele, sentia ciúmes e me importava, mas não levava muito a sério essa sentimento porque pensava que era meu inconsciente talvez um pouco deslumbrado... até o dia que nos encontramos e aí eu vi que era pra valer mesmo. Começamos a namorar no mesmo dia que nos encontramos.

Carol ainda confessou que os dois já pensam em aumentar a família:

- Pensamos em ter filhos sim, lembro que foi uma das primeiras coisas que ele me falou, que queria se casar e ter mais filhos. Ufa, ainda bem! Porque eu não me casaria se ele não quisesse ter mais filhos. Vamos casar primeiro e esperar um pouco pra ter filhos. Sempre tive quatro nomes (Noah, Davi, Ester e Sara), mas acho que não vou ter quatro filhos, aliás SIM: dois meus e dois de brinde, brincou ela, que é madrasta de Luca e Isabella, filhos de Kaká com sua ex-esposa, Carol Celico.

A modelo também falou sobre o seu vestido:

- Tinha o meu vestido na cabeça e decidi fazer com a Nanna Martinez no Whitehall Atelier. Ela é super querida e aberta a novas ideias. Acho que vocês vão ver uma Carol romântica, apesar de fashion.

E a parte mais difícil dos preparativos para a cerimônia? A lista de convidados:

- A parte mais difícil do casamento é a lista de convidados, sem dúvidas. Temos umas 300 pessoas convidadas, mas nosso casamento civil será apenas um almoço bem familiar. O Kaká é super participativo, conversamos de tudo, falamos sobre tudo e eu peço a opinião dele pra quase tudo. Para a lua de mel estamos escolhendo alguma ilha, bem perdidos e sem wi-fi (risos).

As madrinhas do casamento usarão um tom nude e os pajens serão os filhos de Kaká:

- Meus enteados serão pagens sim, já preparem os lenços, adiantou Carol.

Sobre o cardápio, a noiva fez questão de incluir frutos do mar, peixe e algumas especiarias da Bahia no menu. A atração da festa? Será uma surpresa! Você tem algum palpite?