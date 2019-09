Cadastramento dos moradores começa nesta segunda-feira

Do Dgabc.com.br



09/09/2019 | 11:46



Nesta segunda-feira (9) tem início o cadastramento de moradores para obtenção do Cartão São Caetano. Os munícipes devem fazer o agendamento no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e, posteriormente, comparecer ao Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) com documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de residência (conta recente, de no máximo dois meses, de água, luz, telefone fixo, gás ou IPTU) ou contrato de locação do imóvel.



“O Cartão São Caetano demonstra que estamos inseridos no conceito de cidade inteligente, ou smart city, uma vez que todas as informações cadastrais dos moradores estarão reunidas em um único documento”, explica o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB). “Com essa ferramenta tecnológica de gestão, conseguiremos permitir o acesso a serviços e benefícios concedidos pela Prefeitura exclusivamente aos moradores de São Caetano.”



Dessa maneira, somente aqueles que são residentes na cidade e tiverem feito o Cartão São Caetano receberão os benefícios do Profamília, como o Leite é Vida, as bolsas de estudo e os auxílios Alimentação (cesta básica), Uniforme Escolar, Transporte Escolar, Educação Inclusiva, Educação Esportiva e Mais Educação; terão acesso aos serviços municipais da Saúde, como atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), centros de especialidades, Carreta Saúde em Movimento, retirada de remédios, consultas e exames – a UPA Julio Marcucci Sobrinho segue atendendo a população em geral por meio do SUS; e poderão participar das atividades esportivas do PEC (Programa Esportivo Comunitário) e dos demais clubes e centros esportivos.



O Cartão São Caetano reduzirá a necessidade de preenchimento de formulários, tornará mais ágil e simples a utilização dos serviços municipais, já que as informações estarão concentradas em uma base de dados unificada, e é feito conforme todos os padrões internacionais de segurança, impedindo a falsificação.



Vale ressaltar que a obtenção da carteira é facultativa para todos os moradores de São Caetano, exceto para aqueles que acessam regularmente os serviços públicos prestados por órgãos e entidades do Executivo Municipal, uma vez que, nesse caso, será exigido do cidadão o cadastro.



VIVA PROSPERIDADE

Até o dia 14 de setembro (sábado), no Posto Avançado de Cadastro do Cartão São Caetano no Bairro Prosperidade (Avenida Prosperidade, 441), é possível realizar o cadastramento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 12h, em livre demanda (sem necessidade de agendamento).