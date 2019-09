Xuxa fala sobre vida profissional de Sasha: Não passou pela minha cabeça que ela seria a Xuxinha

08/09/2019 | 13:10



Xuxa Meneghel conversou com Gilberto Gil para o programa dele no Canal Brasil, e falou sobre a vida profissional de sua filha, Sasha.

Minha vida deu uma mudada depois [de ser mãe]. Nunca me passou pela cabeça, bom, de tanto as pessoas falarem, cheguei a imaginar, mas... Não passou pela minha cabeça que ela seria a Xuxinha, a pessoa que poderia entrar no meu lugar e fazer.

Sasha está estudando moda em Nova York e tem brilhado também como modelo. Não por acaso, a mãe acredita que ela possa fazer tudo:

Mas se você me perguntasse se ela tem a capacidade de ficar na frente das câmeras, acho que ela tem a capacidade de fazer o que ela quiser, ela é uma pessoa muito inteligente. A cabeça que ela tem com 20 anos, mas eu não tinha de jeito nenhum!