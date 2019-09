Tite deve fazer alterações na Seleção Brasileira para amistoso com o Peru

08/09/2019 | 10:20



A Seleção Brasileira está em Los Angeles, onde enfrenta o Peru, às 0h de quarta-feira, no Los Angeles Memorial Coliseum. O técnico Tite, que deverá fazer algumas mudanças na equipe, com relação ao grupo que empatou na sexta-feira com a Colômbia, por 2 a 2, orienta um treinamento nesta domingo, às 16h30, no estádio do Banc of Califórnia.

A escalação vai depender das informações que o treinador vai receber sobre a recuperação física dos atletas, a maioria em início de temporada na Europa. A tendência é que o treinador faça de três a quatro mudanças na formação inicial.

Philippe Coutinho e Richarlison poderão ser substituídos por Lucas Paquetá e David Neres. Vinícius Jr., o mais jovem do grupo, com 19 anos, poderá entrar na segunda etapa. No gol, Weverton é cotado para atuar no lugar de Ederson. O certo é que Neymar permanece entre os titulares.

Brasil e Peru se enfrentaram duas vezes este ano na disputa da Copa América. No primeiro duelo, na Arena Corinthians, na última rodada da primeira fase, a seleção goleou por 5 a 0. As equipes voltaram a se enfrentar na decisão, no Maracanã, com nova vitória brasileira, desta vez por 3 a 1. O gol peruano foi marcado pelo atacante Paolo Guerrero, que não estará em campo.