Um especial inédito do canal A&E, com estreia neste domingo, dia 8, às 22h50, investiga as novas formas de compra e venda de sexo em voga na internet.

Sexo à Venda: História Não Contada (Sex For Sale: The Untold Story), apresentado pela jornalista americana Elizabeth Vargas, promete trazer um olhar sem filtros para novas e velhas especialidades da indústria do sexo, como garotos de programa e vídeos ao vivo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.